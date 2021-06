Liam Payne fala sobre possível reunião do One Direction após ligação para Harry Styles

É possível que os quatro integrantes do One Direction, incluindo Liam Payne e Harry Styles, vão voltar para o 1D e continuar de onde eles pararam? De acordo com uma transmissão no Instagram Live de Liam, parece que sim!

O cantor de For You recentemente fez uma transmissão ao vivo na rede social para responder algumas perguntas de fãs (de um vídeo postado pelo Capital FM) e, naturalmente, ele foi questionado se ainda fala com Harry. "Sim, eu falei com Harry e foi adorável", Liam dividiu. "Ele me ligou porque eu sinto que ele tem um sexto sentido quando eu estou com algum problema".

E se você já está emocionado com a amizade do grupo, espere - tem mais.

"Eu falei com ele e foi muito bom nos atualizarmos de tudo", Liam continuou. "Eu tenho muito amor por aquele homem. Ele é ótimo".