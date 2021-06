Leticia Sabatella responde vídeo de Juliana Paes: "Não admiro todos os pontos da sua fala"

Juliana Paes fez um desabafo nas redes sociais após ser "agredida" por outra atriz e chamada de "bolsominion". Depois de se manifestar sobre seu posicionamento político, Juliana recebeu apoio de vários famosos, menos de Leticia Sabatella.

A estrela não concordou totalmente com o vídeo da atriz no Instagram e a chamou para uma "conversa fraterna" sobre o atual cenário político no Brasil.

"Ju, não sei o que houve. O que provocou sua resposta, tão clara e sincera", iniciou Sabatella nos comentários do registro de Juliana. "Sempre tive e sigo com o mesmo carinho e admiração por você. Um dia, a gente pode conversar com calma, te mostraria que, através de muitas fakenews disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista, partem de quem está querendo implantar uma ditadura ao molde do que já houve em nosso país".