Demi Lovato diz como se tornar "ganha pão" na adolescência mudou a dinâmica familiar

A apresentadora do Drew Barrymore Show explicou que se tornar uma mãe abriu os seus olhos para entender "o quão pouco eu entendia o que era limites". Ela tem duas filhas, Olive, de 8 anos, e Frankie, de 7, com seu ex-marido, Will Kopelman.

"Quando você é uma mãe", começou ela. "Você tenta compensar com tanto amor que você quase fica com medo de discutir. Às vezes, você só está tentando sobreviver ao dia, então você deixa as coisas passarem. E então você pensa: 'Eu deveria ter dado uma bronca naquele momento agora há pouco, mas eu só me toquei disso agora'".

A atriz premiada continuou detalhando a sua relação complicada com a mãe, Jaid Barrymore.