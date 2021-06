Juliana Paes rebate críticas após ser "agredida" por atriz: "Não sou bolsominion"

Juliana Paes se envolveu em enorme polêmica nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 3, Juliana, que já foi cobrada sobre seu posicionamento político, defendeu a médica Nise Yamaguchi, que depôs na CPI da Covid, e foi detonada pelos internautas.

A atriz criticou a forma como a médica oncologista foi tratada e, em seus Stories no Instagram, escreveu: "Certa ou errada... não importa! Intimidação, coação, fala interrompida... mulher merece respeito em qualquer ambiente".

Vale lembrar que um dos pontos principais no depoimento de Nise foi sobre as acusações de que ela teria sugerido mudanças na bula da cloroquina, com o intuito de que o medicamento fosse usado contra a Covid-19 no país.