Hailey Bieber revela como lida com comentários críticos sobre sua fé

Hailey Bieber não quer saber de comentários críticos sobre sua fé. Hailey, que fez uma recente viagem romântica com Justin Bieber ao Havaí, postou uma entrevista com a atriz Yvonne Orji e falou sobre o assunto em seu canal no YouTube (cortesia da OBB Pictures).

As duas estrelas sentaram-se para uma conversa sobre a tentativa de manter as suas crenças religiosas enquanto trabalhavam na indústria do entretenimento.

A esposa de Justin revelou que costuma ler comentários nas redes sociais, dos quais ela acha que podem ser muitos críticos, e até mesmo vindo de fãs que compartilham da mesma formação cristã que ela.

"Eu conheci pessoas cristãs que são extremamente críticas e me fizeram sentir como uma pessoa má porque não vivo minha vida da maneira que eles acham que eu deveria viver", disse a modelo à Yvonne. "E me senti estranha em postar certas fotos minhas ou sentir como, ‘As pessoas na Igreja vão ver isso. Estou fazendo algo errado? Estou dando um mau exemplo?".