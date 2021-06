Tudo que sabemos sobre o novo namorado de Manu Gavassi

Manu Gavassi está com um novo amor! Na semana passada, Manu compartilhou uma foto misteriosa de um homem no Instagram e deixou os fãs com a pulga atrás da orelha.

O clique em preto e branco mostra um quadro do artista brasileiro Alberto da Veiga Guignard com o reflexo do novo namorado da cantora.

"Guignard e você", escreveu a terceira colocada do BBB20, acompanhado de um emoji de coração vermelho, na legenda.

E se você ainda se pergunta qual é o nome dele, nós temos a resposta: Jullio Reis.