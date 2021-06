Recomendado para você : As curiosidades das gravações de Os Szafirs

Falta pouco para a estreia de Os Szafirs! E para fazer aquele bom e velho esquenta, nós, do E! Online Brasil, reunimos as curiosidades das gravações do reality show.

Com estreia marcada para 22 de junho, às 22h50, na telinha do E!, Os Szafirs acumula nada mais, nada menos que 62 diárias de gravações e 509 horas de material bruto!

A família de Beth Szafir recebeu, em algumas diárias, 11 câmeras e 8 microfones simultâneos; além disso, o reality possui 57 horas de drone e rendeu 599 minutos de edição.

Além da matriarca, Luciano Szafir e Luhanna Szafir receberam 170 participações de convidados e amigos. Beth, por sua vez, participou de 21 eventos, fez 80 penteados – sendo mais de dois em algumas diárias – e usou mais de 78 looks durante a atração.