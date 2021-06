Recomendado para você : Mãe de Tiago Abravanel manda indireta para Patrícia Abravanel após polêmica

Cintia Abravanel, mãe de Tiago, decidiu se manifestar sobre o comentário polêmico de sua irmã mais nova, Patrícia Abravanel. Nesta quarta-feira, 2, Cintia postou fotos de sua família com Tiago e mandou uma indireta para Patrícia.

Nos Stories de seu Instagram, a primogênita de Silvio Santos compartilhou um clique do filho com o marido, Fernando Poli, e várias crianças ao redor deles.

"Assim é uma boa maneira de falar com os filhos sobre isso...", escreveu Cintia, postando um coração com as cores da bandeira LGBTQIA+.