Kate Winslet dá resposta hilária ao ser questionada sobre romance de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Não, Kate Winslet não está por cima do retorno de #Bennifer.

Enquanto muitos fãs de Ben Affleck e Jennifer Lopez estão em choque com o fato deles terem reatado a relação, parece que Winslet não é uma dessas pessoas. Em uma entrevista recente com o The New York Times, a equipe do jornal pediu para a vencedora do Oscar "confirmar ou negar" várias afirmações feitas por eles, incluindo: "Você não consegue parar de ler sobre a relação de Jennifer Lopez e Ben Affleck".

A resposta dela? "O quê? Não! Eu nunca li sobre Jennifer em minha vida", disse a estrela de Mare of Easttown para o veículo. "O que são essas perguntas?".

Durante a brincadeira, a atriz de Titanic também foi questionada se estrelaria uma sequência do filme de 1997 para a Disney+, mas ela afirmou que "jamais faria isso".

Já quanto a Affleck e Lopez, eles estão estampando as matérias do mundo todo por causa do retorno deles. Os astros, que iam se casar no passado, mas acabaram terminando o noivado, levantaram sobrancelhas no começo de maio, quando eles viajaram para Montana. Desde então, os dois estão passando mais e mais tempo juntos, curtindo até um encontro recente em Los Angeles.