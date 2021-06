Larry Saperstein, ator de High School Musical: The Musical: The Series, se assume bissexual

Depois, Bassett usou o Twitter para falar sobre as especulações em torno de sua sexualidade.

"Em minha vida toda, as pessoas me falaram sobre a minha sexualidade", começou ele. "As pessoas quiseram me humilhar com coisas que elas nem sabem. Eu quero agradecer todos aqueles que apoiam o amor e a aceitação. Toxicidade, ódio e negatividade diz menos sobre o assunto e mais sobre a pessoa que está falando. É 2021. Nós somos a geração do amor e do crescimento, é hora de começarmos a agir assim. Se você me ama, me odeia, ou quer que eu vá pro inferno, amo todos vocês mesmo assim".