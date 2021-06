Pai de Whindersson Nunes sobre morte do neto João Miguel: "Foi um baque muito grande"

Recentemente, Maria Lina, mãe de João, também se manifestou sobre o falecimento do filho nas redes sociais.

"Filho, te conhecer foi o momento mais mágico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar para sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca", disse Maria Lina em um post no Instagram.

"Você é meu norte, minha direção, e para sempre será meu maior amor. Eu e o seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora".

"Obrigada, meu João Miguel, você é tudo que a mamãe e papai sempre sonharam, obrigada por nos ensinar tanto sobre o amor. Com carinho, Maria e Whindersson".