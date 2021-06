Por dentro da noite afetuosa de Jennifer Lopez e Ben Affleck: "Ela vê seu futuro com ele"

Todd Williamson/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images, Vera Anderson/WireImage

Parece que Jennifer Lopez está se sentindo muito bem após sua noite romântica com Ben Affleck! Jennifer, de 51 anos, e Ben, de 48, foram vistos juntos novamente, dessa vez, em jantar romântico no Pendry Hotel, em West Hollywood, Califórnia.

O encontro aconteceu na segunda-feira, 31, mais precisamente na cobertura do restaurante Merois, com a presença do empresário da cantora, Benny Medina, e da produtora de cinema, Elaine Goldsmith-Thomas.

E os pombinhos não tiveram medo de mostram gestos de amor e carinho em público. "Ben passou o braço em volta de Jennifer durante o jantar e eles não se intimidaram em ser afetuosos", contou uma fonte ao E! News. "Ele parecia ótimo e muito feliz. Ela também parecia feliz e continuou se apoiando nele".

O informante contou que os dois estavam abraçados à mesa e "pareciam muito confortáveis e relaxados juntos".

Parecia que todos no grupo repleto de estrelas estavam se divertindo! "Ele se relacionava bem com os amigos dela e parecia muito confortável conversando com eles", continuou a fonte. "Todos eles deram muitas risadas e se divertiram muito".

Quando chegou a hora de partir, Jen e Ben caminharam de mãos dadas e, em certo momento, ainda de acordo com o informante, a estrela descansou a cabeça no ombro do astro.