Larissa Manoela abre o jogo sobre relacionamentos: "Nunca levei um fora"

Larissa Manoela revelou que sempre se deu bem em sua vida amorosa! Em conversa com fãs no Instagram, Larissa contou que todas as suas investidas românticas deram certo.

A atriz de 20 anos abriu uma caixa de perguntas nos Stories para a tag 'Eu Nunca' e um dos seguidores fez a seguinte pergunta: "Eu nunca levei um fora de um boy gato".

A contratada da Globo, então, respondeu: "Eu nunca levei um fora".