Tudo o que você precisa saber sobre o reboot de Gossip Girl

É melhor você ficar de olho, porque Gossip Girl vai voltar mais rápido do que você imagina!

A HBO Max anunciou a data de lançamento oficial e um novo teaser para o reboot, que acontecerá no mesmo universo da série original, mas agora vai levar o stalkeamento para outro nível! As coisas com certeza ficaram mais assustadoras nesses nove anos em que o site da Gossip Girl ficou desativado.

Há poucos detalhes sobre a série até então, mas isso é porque há uma grande diferença entre a série original e o reboot que está sendo mantida em segredo. Porém, nós sabemos quem faz parte do elenco e há muito o que especular enquanto nos preparamos para uma nova geração de jovens mimados do Upper East Side e suas vidas sociais dramáticas.