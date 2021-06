Stormi Webster faz guerra de bexigas d'água adorável com Kylie Jenner e Travis Scott

Mais tarde naquele mesmo dia, a família foi vista em uma loja Target, com uma testemunha ocular afirmando que eles "pareciam felizes" juntos.

O observador também notou que Travis parece ser um "pai amoroso e atencioso", adicionando que ele "estava segurando Stormi a todo momento".

Desde que se separaram em 2019, o ex-casal permaneceu próximo por causa da filha. No começo desse mês, Kylie foi até Miami para celebrar o aniversário de 29 anos de Travis, no qual eles jantaram juntos e depois curtiram a noite em uma balada. Eles também foram para a Disneyland com a filha.

Em outras palavras, eles são ex amigáveis e nada mais. Uma fonte revelou ao E! News anteriormente que eles são "bons amigos" e "ótimos com a coparentalidade".

Outra fonte adicionou: "Kylie e Travis estão em um bom momento agora. Kylie quer que Stormi tenha os dois pais por perto e consiga ter momentos especiais em família".