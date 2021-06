Sarah Andrade realiza cirurgias plásticas após BBB21; veja o antes e depois

Sarah Andrade, que participou do BBB21, se submeteu a vários procedimentos cirúrgicos. Na segunda-feira, 31, o perfil oficial da clínica de estética no Instagram divulgou fotos do antes e depois do corpo de Sarah. Uau!

A consultora de marketing revelou que já havia marcado as cirurgias plásticas antes de entrar no Big Brother Brasil, mas acabou não fazendo por medo de não se recuperar totalmente até sua entrada no reality show.

"Estou sumidinha? Estou sumidinha, mas temos motivos para isso [risos]. Eu fiz, nesse final de semana, uma cirurgia, mas estou bem, está tudo certo por aqui. Foi uma cirurgia de estética, mas estou bem, já estou em casa", disse ela.

Sarah revelou que estava em repouso e, por esse motivo, não estava aparecendo na web.