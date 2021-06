Gil do Vigor revela que não pretende manter relações com Viih Tube e Karol Conká

Reprodução/TV Globo

No fim, o ex-BBB também foi questionado sobre o beijo com Lucas Penteado, que aconteceu durante uma das primeiras festas do BBB21, logo após o ator assumir que é bissexual.

"Beijo gostoso, maravilhoso, Se ele quisesse, eu ia [para baixo do edredom]. Estava entrege 100%", revelou Gil. Porém, vale lembrar que em outra entrevista para o programa TVZ, do Multishow, Gil revelou que as coisas com Lucas ficarão só na amizade: "Conversamos e agora é só amizade. A cachorrada ficou lá na casa".