Giovanna Chaves rebate críticas após postar foto de lingerie: "Eu cresci"

"Eu já sou uma adulta, tenho poder sobre o que eu faço. Eu recebi um áudio absurdo de uma das minhas melhores amigas inclusive, que era assim: 'Gi, apaga essa foto, o que as pessoas vão falar de você, as marcas não vão mais querer te contratar, eu estou te falando isso porque sou sua amiga'. Tá, mas, gente, por que as marcas deixariam de me contratar? Qual a diferença de estar de lingerie ou de biquíni? Se a marca deixa de me contratar por isso, significa que ela não é compatível com a minha personalidade".