Equipe de Luísa Sonza afasta cantora das redes sociais após ameaças de morte

As ameaças são tanto de homens quanto de mulheres. "Tá satisfeita, filha da put*. Otária do caralh*. Se não queria ser mãe e traiu o Whindersson, por que fica com inveja da Maria, put* do caralh*. Seus fãs e você tinham que morrer. Vou desejar a morte de todos vocês", escreve uma usuária do Instagram.