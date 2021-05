BTS: Colegas de escola revelam como era estudar com os membros da banda

Já pensou estudar com aquele menino estudioso e, depois de alguns anos, vê-lo se tornar um dos membros da maior banda de k-pop do mundo? Pois foi isso que aconteceu com algumas das pessoas que dividiram as classes de estudos com o BTS!

Antes da fama e do carinho da ARMY, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga e V eram jovens comuns e que foram às escolas, assim como outros estudantes da Coreia do Sul.

Agora, segundo o site Koreaboo, alguns colegas compartilharam como era estudar com esses artistas que mudaram a história do pop mundial.

Assim como Jimin, o instrutor de dança Kim Dae Hoon também é natural de Busan e falou da sua amizade com o cantor. Ele revelou que o artista era bastante querido na escola devido à sua personalidade e tinha grande popularidade entre os alunos.

"Jimin pensava que era uma pessoa quieta, mas acabou se revelando um amigo ativo. Jimin tinha uma personalidade legal, então ele rapidamente se adaptou à escola. Meus amigos da escola também gostavam de Jimin", disse Dae Hoon.