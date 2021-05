Mayara Russi, de Beleza GG, celebra vitória da mãe contra Covid-19

Mayara Russi, que estará em Verdades Secretas, celebrou nesta segunda-feira, 31, a vitória da mãe, Rozana Russi, contra a Covid-19. Mayara postou um vídeo de Rozana recuperada em uma cama de hospital nas redes sociais.

No registro, a musa de Beleza GG, do Canal E!, revela que a matriarca ficou 18 dias intubada e sem movimento no corpo todo, totalizando 60 dias internada.

"Minha mãe venceu o Covid! Não é uma gripezinha!", escreveu a modelo. "Depois de 18 dias intubada, 60 dias internada, sem os movimentos do corpo todo, ela tá indo pra casa!".