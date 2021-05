Whindersson Nunes e Maria Lina se pronunciam sobre morte do filho João Miguel

Whindersson Nunes e Maria Lina se pronunciaram sobre a morte do primeiro filho deles, João Miguel, que nasceu prematuro de 22 semanas nesse sábado, 29 de maio, após ficar 2 dias na UTI.

"Filho, te conhecer foi o momento mais mágico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar para sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca", disse Maria Lina em um post no Instagram.