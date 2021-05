Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram rosto de Maria Alice e detalhes do parto

Virginia Fonseca exibiu o rostinho de Maria Alice pela primeira vez no início da tarde desta segunda-feira, 31. Virginia postou uma foto da filha no Instagram e também compartilhou vídeo com momentos do parto no YouTube.

No clique, a primogênita aparece de dedinhos próximos e bem ao lado da mamãe. "Minha princesinha, te amo mtoo", escreveu a influenciadora, seguido de emoji de coração.

Já Zé Felipe, pai de Maria Alice e marido de Virginia, postou um clique com a recém-nascida em seu colo, ainda na sala de cirurgia.

"Minha princesinha, papai ama você demais", mandou o cantor na legenda. fofos!