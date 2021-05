Kylie Jenner e Travis Scott se divertem juntos em viagem em família com Stormi Webster

Kylie Jenner e Travis Scott se divertiram juntos em uma viagem em família com a filha de 3 anos deles, Stormi Webster, para a cidade natal do rapper, Houston, Texas, nos EUA.

Nesse sábado, 29 de maio, a estrela de Keeping Up With the Kardashians compartilhou no Instagram Story um vídeo dela e do rapper de Highest in the Room se divertindo em um brinquedo giratório de um playground como duas crianças. Na gravação pra lá de fofa, que foi feita durante a noite, Kylie usava um crop top e uma calça moletom cinza. Travis estava de camiseta roxa e jeans preto.

Acompanhados de seguranças, Kylie, Travis e a filha deles visitaram uma loja Target que ficava por perto. Uma testemunha ocular disse para o E! News que eles viram a estrela de reality show com um segurança, seguida do rapper e Stormi, com outro segurança.

A família "parecia feliz" e Travis estava sendo um "pai amoroso e atencioso", disse a fonte, adicionando que ele "estava com Stormi no colo o tempo todo".