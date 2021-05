Mãe de MC Kevin nega briga por herança e revela destino de dinheiro

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, informou que não existe briga pela herança do filho, que faleceu no dia 16 de maio após cair da sacada do quinto andar de um hotel. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Valquíria falou sobre o destino do dinheiro.

De acordo com a matriarca, a quantia será destinada para a filha do cantor, Soraya Nascimento Gusmão, de 5 anos, fruto do relacionamento dele com Evelin Gusmão.

"Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele", disse a mãe, referindo-se à viúva, Deolane Bezerra. "Eu amo a mulher dele. [...] Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?".

Como os fãs sabem, Kevin ostentava uma vida de luxo, com joias, roupas de marca e carros de luxo, como uma BMW i8 avaliada em R$ 700 mil.