João Miguel, primeiro filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morre dois dias após nascimento

João Miguel, primeiro filho de Whindersson Nunes e Maria Lina que nasceu prematuro de 22 semanas nesse sábado, 29 de maio, morreu após ficar internado na UTI por dois dias, segundo um comunicado da assessoria de imprensa do comediante.

"A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", foi dito no comunicado.