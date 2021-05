Cody Simpson fala sobre o motivo para ele e Miley Cyrus terem terminado

Em agosto, Miley falou sobre sua vida amorosa, incluindo o seu divórcio com Liam Hemsworth, que foi concluído em agosto de 2019.

"Há um ano, quase nesta mesma data, a mídia tentou contar uma história por mim e controlar a minha narrativa, e eu não aceito isso", disse a cantora de "Slide Away" no Instagram Live, fazendo referência ao término com Liam.