Caio Castro e Rafa Kalimann são acusados de homofobia ao apoiarem pastor

Caio Castro e Rafa Kalimann receberam uma chuva de críticas na noite de domingo, 30. Caio e Rafa compartilharam vídeo de um pastor que dizia não ser "a favor do relacionamento" entre pessoas do mesmo sexo.

"Eu vivi com um cara que era meu irmão, e ele era gay. Ele tinha situação [financeira] melhor que a minha. Eu usava o tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum", fala o religioso Cláudio Duarte no Programa Raul Gil, do SBT.

"Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos".