João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, nasce prematuro de 22 semanas

Maria Lina também falou sobre o nascimento do novo integrante da família nas redes sociais.

"João Miguel nasceu num parto prematuro com 22 semanas e 2 dias. As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito", escreveu ela.

"Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nesse momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo".

Segundo o pai do comediante, Hidelbrando Batista, o bebê está internado na UTI para evitar maiores complicações. "Estou chorando! Um misto de angústia invade o meu coração. Não sei explicar", comentou ele.