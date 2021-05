Marilyn Manson é processado novamente por suposto estupro e abuso sexual

Marilyn Manson foi processado novamente, segundo documentos obtidos pelo E! News.

O cantor, que o nome real é Brian Warner, foi acusado por uma ex-namorada de estupro e abuso em um processo preenchido nessa sexta-feira, 28 de maio, na Corte Superior de Los Angeles.

A mulher, que manteve a sua identidade em sigilo e é chamada de Jane Doe no documento, afirmou que ela e Manson começaram a namorar após se conhecerem em uma festa pré-Grammy em 2011. Apesar da relação ter começado como consensual, Doe alega que, com o passar do tempo, Manson começou a ter um comportamento controlador, negando comida, exigindo que ela ficasse nua o tempo todo em seu apartamento e até a punindo quando não respondia suas ligações e mensagens de texto imediatamente.

Doe alega que Manson depois começou a exibir um comportamento sexual agressivo, exigindo que ela fizesse sexo com ele a noite toda. Ela alega que ele a forçou a fazer sexo oral. Em outro trecho do documento, Doe afirma que Manson a jogava no chão e a estuprava. Doe afirma que Manson dizia que ela não conseguiria "fugir" se ele quisesse matá-la após o estupro.