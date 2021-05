Cantora IZA entra para a lista de líderes da nova geração da revista americana TIME

A cantora IZA continua causando muito burburinho no Brasil e no mundo! Após ela se encontrar com Lizzo, IZA foi nomeada um dos líderes da nova geração pela revista americana TIME. Sucesso!

Na publicação, a estrela foi exaltada por usar a sua influência para combater o racismo. "A minha responsabilidade é pesada. As pessoas morrem todos os dias devido ao racismo aqui", disse ela para a revista.

"Não falo sobre racismo porque é um assunto de que gosto muito. Falo sobre isso porque é necessário. Posso dizer muito através da música. Nosso microfone é uma arma e precisa ser usado".