Gil do Vigor reencontra pai pela primeira vez após o BBB21

Para quem não sabe, Dona Jacira, mãe de Gil, também comentou sobre a relação do filho com o pai no passado, em uma entrevista ao site Quem.

"O pai falou no passado que ele tinha vergonha porque ele foi participar de desfile de moda. Mas deixa para lá que nem quero falar do pai dele... Se o pai aceitou ou não, não sei", disse ela na época.

"Isso está dentro da pessoa. Mas, aparentemente, está apoiando o Gilberto no programa. Mas não converso com ele sobre isso. O encontro muito pouco".