Entenda a atual polêmica em torno da morte de MC Kevin

MC Kevin foi um dos nomes mais comentados deste mês. No dia 16 de maio, MC Kevin não resistiu ao cair da sacada, do quinto andar, de um hotel no Rio de Janeiro.

Desde antes de seu falecimento, o cantor de 23 anos gerou burburinho nas redes sociais ao fazer um show clandestino em plena pandemia do coronavírus. No dia seguinte, ele teve um desentendimento com a esposa, Deolane Bezerra, e saiu para curtir com os amigos em uma das praias da cidade, mais precisamente na Barra da Tijuca.

Exibidas pela Record TV, as câmeras de segurança, que mostram a orla da praia, exibem o jovem bastante alterado e sem receber ajuda de seus amigos. Porém, Kevin chega ao hotel acompanhado do segurança, de MC VK e da modelo Bianca Domingues.

É possível ver horas depois que há uma movimentação no hotel após a queda do funkeiro; então, ele é levado para o hospital e sua morte é declarada.