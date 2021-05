Kylie Jenner nega ter feito bullying com modelo em set de clipe de Tyga

Kylie Jenner está acabando com os últimos boatos sobre seu nome! Kylie, que já planeja deixar seu império para Stormi Webster, negou ter feito bullying com uma modelo, que participou de um clipe de Tyga, há seis anos.

Uma semana atrás, Victoria Vanna postou um vídeo no TikTok acusando a caçula de Keeping Up With the Kardashians e suas amigas, Stassie Karanikolaou e Jordyn Woods, de tirar sarro das suas habilidades de dança nos bastidores do clipe da música Ice Cream Man.

O vídeo musical foi lançado em outubro de 2015. O The Shade Room compartilhou o vídeo nesta quinta-feira, 27, no Instagram e Kylie foi rápida em dar sua resposta.

"Isso nunca aconteceu", escreveu a dona da Kylie Cosmetics. O registro original de Victoria tinha a legenda: "Ser modelo nem sempre é tão divertido quanto parece, especialmente perto de celebridades".

Ela escreveu: "O tempo em que fiz o videoclipe de Tyga e Kylie Jenner estava no set fazendo bullying com suas amigas". "Assim que eu saí, ela me olhou de cima a baixo, cochichou, apontou e tirou sarro de como eu estava dançando", lembrou Victoria. "Elas estavam todas tirando sarro de mim, claramente".