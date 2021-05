Dulce Maria estrela primeira capa de revista com a filha Maria Paula

Dulce Maria fez uma linda sessão de fotos com a primogênita. Dulce, que está na segunda temporada da série Falsa Identidad, topou posar com Maria Paula para a revista People en Español e abriu o coração ao falar sobre o parto e família.

Nos cliques, mãe e filha aparecem com looks angelicais e encantadores, exibindo o carinho e sintonia que ambas já demonstram. Como os fãs sabem, a pequena nasceu em dezembro do ano passado, através, segundo a estrela, de cesárea humanizada.

E o processo a permitiu que ficasse acordada e atenta ao nascimento de sua filha.

"Foi uma cesárea humanizada; se está tudo bem quando o bebê nasce, eles levam na hora pra você dar mamar, abraçar e conhecer, cortam o cordão umbilical ali mesmo", explicou Dulce. "Nós três vivemos tudo isso juntos. Foi muito bom, mas ao mesmo tempo com muita adrenalina e muito nervosismo para que tudo corresse bem".