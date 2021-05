Any Gabrielly revela problemas com uniformes do Now United

Quem vê os integrantes do Now United sempre com os uniformes impecáveis não sabe o trabalho que dá para manter eles assim!

Em uma entrevista com a TNT, Any Gabrielly, a integrante brasileira do grupo multicultural, revelou que já teve alguns problemas com o uniforme. Afinal, além deles normalmente usarem roupas brancas em meio a cenários da natureza, os integrantes também não têm tantos uniformes assim. Quem diria?