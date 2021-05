Ariana Grande faz primeira aparição pública após casamento com Dalton Gomez

Ariana Grande está mais linda que nunca... e no palco do iHeartRadio Music Awards! Um dia depois de compartilhar fotos do seu casamento com Dalton Gomez, Ariana se apresentou ao lado de The Weeknd, na quinta-feira, 27, no The Dolby Theatre, em Los Angeles.

Para a apresentação do remix de Save Your Tears, a cantora escolheu um radiante conjunto cor de ameixa, que exibia seus ombros e a barriga sarada. Ela, claro, ainda usou metade dos cabelos presos, um colar de diamantes e uma maquiagem arrasadora.

O cantor, por sua vez, escolheu terno e gravata para a performance. Os dois dançaram no palco, com Ariana cantando seus tons agudos icônicos.

Quando a música chegou ao fim, a estrela e The Weeknd saíram juntos, dando ao público um vislumbre do seu conjunto em cetim.