Recomendado para você : Kim Kardashian nega ter contraído Covid-19 em controversa viagem de aniversário

Kim Kardashian está respondendo aos rumores sobre sua luta contra a Covid-19. Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, exibido na quinta-feira, 27, os espectadores souberam que Kim e seus quatro filhos contraíram o vírus no primeiro semestre de 2020.

Isso levou a conta oficial do Buzzfeed News no Twitter a compartilhar um post sugerindo que a fundadora da SKIMS contraiu a doença ao celebrar seus 40 anos em uma ilha particular.

Em resposta ao tweet, de que o diagnóstico "veio logo após a infame festa de aniversário na ilha particular de Kim", a musa respondeu: "Falso. Ninguém pegou Covid na viagem".

A estrela continuou: "Saint foi o primeiro a ter em nossa família e ele pegou na escola, de outro aluno que testou positivo primeiro. Eu desenvolvi sintomas e peguei alguns dias depois que ele tossiu em mim enquanto cuidava dele".