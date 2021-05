Neymar teve contrato rompido com Nike após ser acusado de assédio sexual

Neymar está envolvido em mais uma polêmica. Neymar, que tomou a vacina contra a Covid-19, teve seu contrato rompido com a Nike após um suposto caso de assédio sexual, segundo uma reportagem do jornal The Wall Street Journal.

De acordo com o veículo, o jogador do Paris Saint-Germain foi acusado de forçar uma mulher, funcionária de longa data da empresa, a fazer sexo oral em um quarto de hotel em Nova York.

O caso teria ocorrido em 2016, quando a funcionária coordenava eventos e a logística para o craque e sua equipe, segundo testemunhas e documentos obtidos pelo jornal. Na ocasião, o brasileiro visitou o Citi Field e se encontrou com o jogar de basquete, Michael Jordan, na tentativa de conseguir uma colaboração.

A mulher afirma que o grupo celebrou na boate Up & Down e, depois da meia-noite, em 2 de junho, funcionários do hotel pediram a ela e a outro funcionário da Nike que ajudassem o atleta a entrar em seu quarto, pois o mesmo aparentava estar bastante embriagado.

Ela disse a essas pessoas que ao ser deixada sozinha por um curto período de tempo com o jogador, ele teria tirado a cueca e tentado força-la ao sexo oral. Além disso, a funcionária conta que o jogador teria a impedido de sair do quarto e a perseguido nu pelo hotel.