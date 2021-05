Recomendado para você : Kanye West retorna a KUWTK para ajudar a presentear Kris Jenner

Esqueça o Met Gala 2020!

Graças à Kim Kardashian e seu ex, Kanye West, a estrela de Keeping Up With the Kardashians, Kris Jenner, ganhou o seu próprio museu de looks na casa dos Kardashian-West para o aniversário de 65 anos. E melhor ainda - ela conseguiu ficar com todas as roupas!

Os fãs puderam ver o presente extravagante de aniversário de Kris em um novo episódio de KUWTK. De Jean-Paul Gaultier a Dior, Kim e a stylist Danielle Levi selecionaram 65 looks maravilhosos para dar para a matriarca. "Eu nunca fiz uma compra tão grande para alguém, ainda mais combinando os looks", Kim admitiu. "Foi trabalhoso porque eu queria que todas as peças ficassem lindas no manequim".

Kanye ajudou com a posição dos manequins na casa, fazendo com que a ordem em que ela visse os looks ficasse mais impressionante. "Eles podem trocar o laranja e o prateado?", disse ele com North West ao seu lado.