Kim Kardashian, North e Saint testam positivo para a COVID-19

No confessionário, a estrela de KUWTK explicou que ela faz testes com as crianças todas as semanas desde que eles voltaram para a escola. "Alguém testou positivo na escola e meu filho estava perto desta criança", ela compartilhou. "Então, Saint está com COVID e eu estou muito preocupada com ele. Ele estava chorando e tossindo ao meu lado".

Para piora ainda mais, a filha mais velha da Kardashian, North West, 7, também começou a se sentir mal. "North está dizendo que ela está se sentindo mal e eu dormi na cama com ela na noite passada", Kim disse para o médico. "O teste dela deu negativo, mas eu vou fazer o meu e o dela de novo no sábado".