Manu Gavassi troca declarações na web com seu novo affair, Jullio Reis

Manu Gavassi está com um novo amor! Manu, que terminou o namoro com Igor Carvalho no ano passado, postou uma foto de seu novo affair no Instagram.

O clique em preto e branco, compartilhado na quinta-feira, 27, mostra um quadro do artista brasileiro Alberto da Veiga Guignard com o reflexo de um homem.

"Guignard e você", escreveu a cantora, acompanhado de um emoji de coração vermelho, na legenda. E não é que o rapaz misterioso também postou uma foto da musa?