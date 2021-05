Pijama de coração de Juliette também é tendência entre famosas

Juliette Freire não deixa dúvidas: ela é um sucesso de marketing. Após esgotar o modelo de um tênis nas lojas e fazer com que um livro se tornasse o mais vendido no país, Juliette agora tem feito sucesso com seu pijama de coração.

Durante sua estadia na casa de Anitta, a campeã do BBB21 apareceu nos Stories do Instagram com um traje de dormir pra lá de fofo.

O conjuntinho branco, com costuras pretas e estampas de corações vermelhos encantaram os seus mais de 29 milhões de seguidores e todos ficaram curiosos sobre o look.