Recomendado para você : Diddy posta foto antiga com Jennifer Lopez após volta da cantora e Ben Affleck

Parece que outro ex-namorado está com saudades de Jennifer Lopez! Sean "Diddy" Combs compartilhou nesta quinta-feira, 27, uma foto antiga ao lado de sua ex-namorada, Jennifer, enquanto caminham juntos, no Instagram.

Como os fãs sabem, a cantora de 51 anos voltou a se relacionar com ex-noivo, Ben Affleck, após 17 anos do fim do relacionamento.

O rapper postou apenas a hashtag #tbt na legenda da publicação. Os cantores namoraram antes da chegada do ator na vida de J. Lo, mais precisamente entre 1999 e 2001.

Durante o relacionamento, eles compareceram ao Grammy Awards 2000 juntos, quando a estrela da música apareceu com seu icônico vestido verde da Versace.

Nos anos seguintes ao rompimento, Jennifer e Diddy se reuniram algumas vezes com seus amigos em comum e em eventos com celebridades. No ano passado, ela participou de uma ação solidária do rapper nas redes sociais.