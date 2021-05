Gil do Vigor foi disputado por leilão pelos maiores bancos do Brasil, diz colunista

Gil do Vigor não ganhou o BBB21, mas tem conquistado seu espaço! Gil, que foi ao mesmo restaurante de Neymar e Thiaguinho, fechou contrato com um banco, mas o que os fãs não sabiam é que ele foi bastante disputado.

De acordo com Fabia Oliveira, do O Dia, um "verdadeiro leilão" foi iniciado entre as maiores instituições financeiras para ver quem fechava parceria com o economista.

O lance mais alto, claramente, foi do Banco Santander, que já está exibindo o pernambucano em seus comerciais de televisão.