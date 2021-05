Viúva de MC Kevin quer análise de câmeras para encontrar aliança de R$ 25 mil

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, fez um registro de ocorrência na Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Deolane afirma que a aliança de Kevin foi furtada após o acidente que o levou à morte, no dia 16 de maio.

De acordo com o documento obtido pelo jornal O Globo, a advogada relata que a joia estava no dedo do cantor quando ele caiu da varanda de um hotel na Barra da Tijuca.

O anel é feito de 20g de ouro e pedras de brilhantes e, segundo a mesma, está avaliado em nada menos que RS 25 mil.

Ainda segundo Deolane, ao solicitar o anel na unidade de saúde, ela recebeu a informação de que não havia objetos pessoais do artista.