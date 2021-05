Poeta Bráulio Bessa é internado com Covid-19 e Fátima Bernardes presta homenagem

O poeta Bráulio Bessa precisou ser internado na terça-feira, 25, após testar positivo para a Covid-19. Bráulio apresentou complicações em seu quadro de saúde devido à doença e foi hospitalizado em Fortaleza, Ceará.

Em suas redes sociais, a assessoria de imprensa informou detalhes do estado do poeta.

"Informamos que no dia 16 de maio, Bráulio Bessa sentiu sintomas relacionados à Covid-19, sendo testado positivo logo no dia seguinte. No dia 25 de maio, com baixa saturação e sentindo cansaço, deu entrada no hospital, sendo internado na UTI por precaução".

A assessoria também tranquilizou os fãs e explicou que já no dia seguinte, Bráulio apresentou sinais de melhora no hospital.