Fiuk responde críticas de Luisa Mell após deixar cachorros em abrigo

"Me perguntaram onde estão meus cachorros. Antes do BBB, estava gravando umas coisas e passando um tempo no Rio. Os cachorros precisam de atenção, carinho e cuidado. Eu não estava conseguindo dar essa assistência para eles e conheço a Mayla, esse anjo que se ofereceu para cuidar deles. A gente deu um jeito, ela conhece uma ONG muito especial, que tem espaço para eles brincarem e correrem", disse ele em um vídeo no Stories.

"Não abandonei! Eles não estão para adoção. São meus filhos para o resto da vida. Estou ajeitando as coisas para poder cuidar deles de novo", concluiu.