Chris Noth, ator de Mr. Big, é confirmado no reboot de Sex and the City

Os fãs de Sex and the City já podem comemorar, pois Mr. Big está de volta! Na quarta-feira, 26, a HBO Max confirmou que Chris Noth vai trazer seu personagem de volta no reboot de Sex and the City, intitulado And Just Like That.

O produtor executivo Patrick King comemorou a notícia do elenco, observando que estava "emocionado por trabalho com Chris novamente". "Como poderíamos fazer um novo capítulo da história de Sex and the City sem nosso Mr. Big?", acrescentou ele.

A confirmação chega três meses depois de Noth sugerir que os relatos sobre ele não retornar eram imprecisos. Na época, ele mandou a indireta no Instagram: "Tudo muda – incluindo os anúncios locais".

O ator interpretou Mr. Big e contracenou com a intérprete de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, no sucesso da HBO, entre 1998 e 2004.