Kourtney Kardashian descobre que Kendall Jenner devolveu presente caríssimo que ela deu

Kourtney Kardashian está em choque com a atitude de sua irmã, Kendall Jenner!

Em um trecho exclusivo de um novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, a namorada de Travis Barker revelou que sua irmã Kendall devolveu um presente caríssimo que ela deu.

"Eu comecei uma coleção da Hèrmes China para dar à ela em seu último aniversário", Kourtney disse para Kim Kardashian e Khloé Kardashian enquanto explicava o que comprou para a irmã em novembro de 2020. "Eu comprei chicarás de chá, um bule e todas as coisas para ela fazer chá. Então, no Natal, eu também comprei os pires para completar a coleção. Agora, pensei em pegar os pratos também para dar neste ano".

Kourtney continuou: "Nós ligamos para a Hèrmes e eu disse: 'Você pode me mandar fotos das coisas que eu ainda não comprei?', e então eles responderam: 'Eu posso fazer isso sim, mas ela devolveu tudo o que você deu para ela'".

Khloé ficou em choque enquanto Kim segurou a risada. "Para!", disse Khloé.